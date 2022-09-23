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Общество23 сентября 2022 2:37

Глава лесничества в Томской области выплатил полумиллионный штраф за незаконную рубку

Приставы применили к должнику меры принуждения
Кирилл Гостев
Глава лесничества в Томской области выплатил полумиллионный штраф за незаконную рубку

Глава лесничества в Томской области выплатил полумиллионный штраф за незаконную рубку

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Судебные приставы Молчановского района Томской области вынудили главу одного из лесничеств компенсировать ущерб в размере более полумиллиона рублей за незаконную рубку деревьев, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Ранее суд назначил за нарушение штраф в размере 557 тысяч рублей. Однако гражданин не выполнил требование в требуемые сроки, в связи с чем приставы обратились к принудительным мерам.

Должнику запретили оформление сделок купли-продажи в отношении недвижимости и транспорта, арестовали его автомобили, а затем начали снимать с его счетов средства на погашение долга. Таким образом приставы взыскали более 200 тысяч рублей, после чего гражданин сам погасил остаток штрафа и исполнительский сбор.