Глава лесничества в Томской области выплатил полумиллионный штраф за незаконную рубку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Судебные приставы Молчановского района Томской области вынудили главу одного из лесничеств компенсировать ущерб в размере более полумиллиона рублей за незаконную рубку деревьев, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Ранее суд назначил за нарушение штраф в размере 557 тысяч рублей. Однако гражданин не выполнил требование в требуемые сроки, в связи с чем приставы обратились к принудительным мерам.

Должнику запретили оформление сделок купли-продажи в отношении недвижимости и транспорта, арестовали его автомобили, а затем начали снимать с его счетов средства на погашение долга. Таким образом приставы взыскали более 200 тысяч рублей, после чего гражданин сам погасил остаток штрафа и исполнительский сбор.