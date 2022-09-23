В Октябрьском районе Томска завершили благоустройство сквера

Сквер находится на Кузнечном взвозе Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Мэрия Томская сообщает о ходе работ по благоустройству городского пространства в рамках "Формирования комфортной городской среды". Теперь прогулки по скверу на Кузнечном взвозе будут еще приятнее.

"Подрядная организация проредила кроны деревьев, выполнила корчевку пней, выложила дорожки тротуарной плиткой. Также была подготовлена почва для устройства газона, установлены скамейки и урны", - говорится в сообщении.

Мэрия добавляет, что кроме этого сквера, в Томске благоустройство остальных общественных пространств завершено на 85% и более.

В этом году в рамках проекта на 17 объектов было выделено 142 миллиона рублей.

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