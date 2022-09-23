В Томской области в деревнях Нелюбино и Нижний склад сгорели две бани

Пожар удалось ликвидировать Фото: Мария ЛЕНЦ

МЧС России по Томской области сообщает о ряде пожаров, которые произошли в Томске и регионе в течении суток. Так, в двух деревнях сгорели бани.

Первое возгорание произошло в поселке Нижний склад.

"10 м. от жилого дома кирпичный гараж размером 6х4 м. Вплотную к гаражу пристроена кирпичная баня размером 2х3,5 м. Крыша у гаража и бани общая", - говорится в сообщении.

В результате пожара частично обгорела обрешетка крыши гаража и бани, сгорело потолочное перекрытие в гараже. Обгорели стены и потолок внутри бани по всей площади. Предварительной причиной пожара стало неправильное устройство или неисправность дымовой трубы. Тушили огонь 12 человек.

Второе возгорание произошло в деревне Нелюбино. Там, рядом со стайкой находилась бревенчатая баня, огнем охватило обе постройки. В результате пожара сгорела и обрушилась обрешетка крыши стайки, обгорели стены внутри и снаружи, обгорели стены внутри и снаружи бани. Причину возгорания устанавливают. Пожар ликвидировали восемь человек.

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