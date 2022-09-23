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Общество23 сентября 2022 1:15

Ветер и похолодание будет в Томске 23 сентября

Холоднее, чем 22 сентября
Алёна ГОЛЕВА
Холоднее, чем 22 сентября

Холоднее, чем 22 сентября

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Температура воздуха в пятницу, 23 сентября, в Томске составит 12-14 градусов тепла, сообщает томский гидрометцентр.

В городе осадком не ожидается, однако по области местами небольшие дожди, ночью по северо-востоку умеренные дожди. Синоптики отмечают, что возможны порывы ветра до 16 м/с.

В Томской области прогнозируют облачность с прояснениямт, по по северо-востоку умеренные дожди. Ветер северо-западный днем 4-9 м/с, местами порывы 15-18 м/с, ночью 6-11 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Дневная температура воздуха - от +10 до +15 градусов. Температура ночью -1…+4, местами до +9.

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