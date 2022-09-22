В многоквартирном доме Октябрьского района Томска произошел пожар

Возгорание произошло на кухне одной из квартир Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС России по Томской области сообщает, что в среду вечером, 21 сентября, в одном из многоквартирных домов Октябрьского района Томска произошло возгорание.

"В кухне 2х3 м обгорел натяжной потолок, вещная обстановка. Площадь пожара 6 кв.м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 10-этажный дом находится по адресу улица Ивана Черных, 97 "а", возгорание произошло на седьмом этаже. Предварительной причиной пожара называют нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

В тушении принимали участие 11 человек.

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