Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 сентября 2022 10:28

В многоквартирном доме Октябрьского района Томска произошел пожар

Возгорание произошло на кухне одной из квартир
Алёна ГОЛЕВА
Возгорание произошло на кухне одной из квартир

Возгорание произошло на кухне одной из квартир

Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС России по Томской области сообщает, что в среду вечером, 21 сентября, в одном из многоквартирных домов Октябрьского района Томска произошло возгорание.

"В кухне 2х3 м обгорел натяжной потолок, вещная обстановка. Площадь пожара 6 кв.м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 10-этажный дом находится по адресу улица Ивана Черных, 97 "а", возгорание произошло на седьмом этаже. Предварительной причиной пожара называют нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

В тушении принимали участие 11 человек.

Читайте также: На улице Ракетная в Томске пожар тушили 23 человека.