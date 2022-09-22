На улице Ракетная в Томске пожар тушили 23 человека

Причина пожара устанавливается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 21 сентября, в Томске по улице Ракетная произошло возгорание. Пожар удалось ликвидировать, об этом сообщает МЧС по Томской области.

"1-этажное кирпичное здание. Возгорание произошло в помещении 8х8 м", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что обгорело часть помещения, закоптились стены. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Причина возгорания уточняется.

Всего за сутки в Томской области произошло восемь пожаров - пять из них жилые помещения или постройки.

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