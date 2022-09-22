Томичи начали получать налоговые уведомление за 2021 год

До 1 декабря томичам нужно уплатить три вида налогов — транспортный, земельный и на имущество физлиц Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области началась кампания по рассылке налоговых уведомлений, сообщает "МК в Томске". Жители области должны получить уведомления об уплате налогов за 2021 год до 1 ноября.

В налоговом уведомлении содержится информация о начислении транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан.

При наличии у налогоплательщика личного кабинета на сайте ФНС налоговое уведомление поступит туда. В противном случае уведомление отправят по почте заказным письмом.

Если уведомление не пришло налогоплательщику до 1 ноября, следует лично обратиться в инспекцию и сообщить о проблеме.

Уведомление не направляется, если общая сумма налогов по нему составляет менее 100 рублей, или у налогоплательщика есть освобождающие от уплаты налогов льгота или вычет, или при наличии переплаты по имущественным налогам и НДФЛ, превышающей общую сумму начисленных налогов.

Крайний срок уплаты налогов для физических лиц за 2021 год — 1 декабря 2022 года.

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