Томскому бизнесмену пришлось выплатить миллионный долг по алиментам Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Долг по алиментам в размере 1 миллиона рублей погасил томский предприниматель, столкнувшись с запретом на продажу собственности в уставном капитале ООО, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

По соглашению томич должен был оплачивать алименты в размере 67 тысяч рублей в месяц, однако в какой-то момент прекратил выполнять его требования. В качестве меры принуждения судебные приставы стали удерживать 70% его заработной платы — 25 тысяч в месяц, и долг по алиментам продолжил расти.

Кроме того, алиментщику запретили совершать сделки купли-продажи автомобилей и недвижимости, а также долей в уставном капитале ООО. Столкнувшись с невозможностью распорядиться своей долей, бизнесмен был вынужден погасить долг и уплатить необходимые сборы.

Ранее стало известно, что лишенная родительских прав жительница Томска погасила долг по алиментам в 1,7 млн рублей ради продажи квартиры.