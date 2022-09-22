Жители Томска возмущены свалкой на Усова

Фото: Сообщество "Я из Томска".

В четверг, 22 сентября, томичи начали обсуждение чрезмерного количества мусора, который находится в Кировском районе. Запись появилась в сообществе "Я из Томска".

На фотографии видно, что из специального мусорного бачка вывалились пакеты с мусором и прочие бытовые отходы. Бак находится по адресу Усова,7.

Отметим, что в Томске с недавнего времени появилась проблема, связанная с вывозом ТКО. Томичи все чаще жалуются на большие мусорные кучи, которые долгое время не вывозят.

Читайте также: Тариф на мусор с 1 июля составит 60,4 рубля за кубический метр.