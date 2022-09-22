На горячую линию в Томске можно сообщить о рекламе наркотиков

О незаконной рекламе наркотиков в городе можно сообщить по номеру +7-382-299-13-09 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске открылась горячая линия, по которой горожане могут сообщить информацию о противозаконных объявлениях по продаже наркотических средств, сообщает пресс-служба мэрии.

Горячая служба находится в ведении комитета общественной безопасности. Сообщения и фотографии с указанием адреса, где размещено объявление, можно направлять на WhatsApp по номеру +7-382-299-13-09. Городские службы ликвидируют объявления и надписи на фасадах зданий в кратчайшие сроки.

Читайте также: У жительницы Томска при досмотре нашли сверток с синтетическим наркотиком