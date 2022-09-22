У жительницы Томска при досмотре нашли сверток с синтетическим наркотиком

Женщина подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Фото: УМВД России по Томской области

В Октябрьском районе Томска сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали 36-летнюю томичку при досмотре, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

У женшины при досмотре обнаружили сверток с синтетическим наркотиком — мефедроном, массой 3,27 грамма.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. На время расследования фигурантку заключили под стражу.

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