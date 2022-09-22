Жителю Томска грозит до 2 лет лишения свободы за кражу игрушек из игрового автомата

Молодой человек хотел удивить девушку Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Пресс-служба УМВД России по Томской области сообщает о заведении уголовного дела в отношении жителя Томска, который украл мягкие игрушки из общественного игрового автомата.

Уточняется, что преступник повредил витрину игрового аппарата, забрал оттуда игрушки. Кроме того, по дороге он зашел в магазин за пакетом, чтобы унести украденные 20 игрушек.

"Дознавателями ОД ОМВД России по Октябрьскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет", - говорится в сообщении.

Подсудимым оказался ранее не судимый 18-летний местный житель, который признался в содеянном. Молодому человеку может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

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