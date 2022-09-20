Стрежевчанину грозит 5 лет за кражу инструментов с дачи

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Подозреваемый в краже имущества с дачного участка в Стрежевом Томской области задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый житель села, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, мужчина проник через отверстие в заборе на территорию одного из участков, снял стекло на окне и проник в дом.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Подозреваемый вытащил музыкальный центр, DVD-проигрыватель и мойку высокого давления. Общий ущерб составил 8 тысяч рублей. Похищенное изъято полицейскими.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", - говорится в сообщений.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

По статье мужчине грозит срок лишения свободы до пяти лет.

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