В Каргаске Томской области мужчина фиктивно регистрировал иностранных граждан

По его инициативе 15 иностранных граждан были фиктивно зарегистрированы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Каргаска Томской области поддельным способом ставил иностранных граждан на учет. Уголовное дело завели по статье "фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации", об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Обвиняемым оказался 55-летний житель села Каргасок, который ранее привлекался к уголовной ответственности. По предварительным данным, житель Томской области незаконно поставил на миграционный учет 15 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания. Однако дальше он не собирался предоставлять им жилое помещение для жилья.

Читайте также: В Новоколомино Томской области неизвестный расстрелял двух охотничьих собак.