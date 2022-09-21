В Новоколомино Томской области неизвестный расстрелял двух охотничьих собак. Фото: Telegram-канал "Регион-70 Томск"

В селе Новоколомино Чаинского района, что в 220 километрах от Томска, неизвестный 21 сентября расстрелял из ружья двух охотничьих собак. Сообщение о происшествии появилось в Telegram-канале "Регион-70 Томск".

"В дневное время с 9:00 до 11:00 расстреляли из ружья двух охотничьих собак (с документами и родословной). Ничего не предпринимается со стороны полиции", — сообщил подписчик канала.

Согласно 245 статье Уголовного кодекса РФ, максимальное наказание за жестокое обращение с животными составляет до трех лет лишения свободы и до пяти лет — при отягчающих обстоятельствах.

Напомним, в конце августа-начале сентября этого года в Северске более десяти собак погибли из-за яда, разбросанного по городу догхантерами.