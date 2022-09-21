Жители Колпашево пожаловались на состояние Кедрового парка

Жители недовольны состоянием самого парка и отдельных его объектов. Фото: "Регион-70 | Новости Колпашево".

Вчера вечером, 20 сентября, в сообществе "Регион-70 Новости Колпашево" жители города начали обсуждение неудовлетворительного состояния Кедрового парка и спортивных объектов в нем.

"Тренажры в парке "Кедровом" требуют внимания Администрации", - пишет один из комментаторов.

К обсуждению присоединились другие жители города, которые считают, что внимание необходимо в принципе всему парку.

"Парк вообще требует внимания! Куратора или волонтерской группы", - отметил другой участник обсуждения.

Однако нашлись и те, кто против ремонта спортивных объектов. По мнению одного из участников сообщества, парк следует оставить природной зоной, свободной от развлечений и досуга.

"А колесо обозрения и прочие аттракционы в парке ничему не научили? От них и следа не осталось. До сих пор видно в некоторых оградах частных домов части от колеса обозрения. Все, что не на виду, скрыто деревьями, обязательно разломают. Оставьте пожалуйста природный уголок без вмешательства каких либо развлечений для людей. Это парк, там максимум, что должно стоять - это скамеечки",- пишет житель города.

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