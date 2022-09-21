В Томске задержали объявленного в федеральный розыск мужчину

Мужчина совершил преступление по статье "кража" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчину, который находился в федеральном розыске, задержали в Томске сотрудники патрульно-постовой службы. Об этом говорится на сайте УМВД России по Томской области.

"Находясь на маршруте патрулирования на улице Ивана Черных, инспекторы патрульно-постовой службы ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска обратили внимание на подозрительного гражданина", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инспекторы ППС остановили мужчину для установления его личности по базам данных. Подозрительный мужчина оказался 38-летним осужденным. Он находится в федеральном розыске за совершение имущественного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ "кража".

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