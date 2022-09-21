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Общество21 сентября 2022 2:31

Многодетным семьям Томской области начнут выдавать удостоверения

Удостоверение поможет многодетным семьям упростить процесс получения льгот
Кирилл Гостев
Удостоверение поможет многодетным семьям упростить процесс получения льгот

Удостоверение поможет многодетным семьям упростить процесс получения льгот

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Томской области в ближайшее время разработают форму удостоверения многодетной семьи и начнут выдавать такой документ, заявил избранный губернатор Томской области Владимир Мазур.

В России нет единого порядка подтверждения статуса многодетной семьи, а условия различаются от региона к региону. В Томской области статус можно получить при условии наличия в семье троих и более детей до 16 лет (в отдельных случаях – до 23 лет, если дети учатся на очном отделении или служат в армии).

На этих основаниях в регионе сейчас можно получить только справку, которая действует всего три месяца. Выдача удостоверений на более длительный срок сделает процесс получения льгот для многодетных семей доступнее.

"Обязательно дам поручение департаменту по вопросам семьи и детей разработать нормативный акт и бланк удостоверения. Будем его выдавать уже в ближайшее время всем многодетным, кто пожелает", — подчеркнул Владимир Мазур в ходе прямого эфира "ВКонтакте" 20 сентября.

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