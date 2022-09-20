Дорогу в деревню Коломино Томской области полностью отремонтировали

Ремонт начался 17 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Томская сообщила о завершении ремонтных работ дороги, которая предназначена для проезда технической техники в деревне Коломино Томской области. Местные жители также использовали ее до того момента, пока проезд по ней стал невозможен.

"Мы понимаем, что дорога - это единственный канал связи жителей деревни с "большой" землей. По ней ездят дети в школу, жители в больницу. По этому же проезду доставляют продукты в местный магазин", - рассказал заммэра по благоустройству Томска Вячеслав Черноус.

Уточняется, что подрядчик городского департамента в прошедшие выходные, 17 и 18 сентября, провели ремонт. На дорогу завезли около 300 тонн щебня, провели профилирование дорожного полотна и сделали отвод воды.

Ранее школьники деревни Коломино Томского района из-за состояния дороги остались без учебного транспорта.