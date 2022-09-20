Движение на дороге Томск-Самусь временно ограничат с 21 сентября

Точный период ограничений пока неизвестен Фото: Иван Макеев

Пресс-служба администрации Томской области предупреждает об ограничении движения по трассе Томск-Самусь.

"Временная схема движения вводится на период ремонта моста через реку Киргизка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на время работ перекроют две полосы движения по левой проезжей части дороги. Движение транспорта будет осуществляться по правой части дороги по одной полосе в каждом направлении.

Временная схема организации дорожного движения на участке 12,15 13,317 километре по дороге Томск Самусь будет действовать с 21 сентября.

Ранее сообщали, что Владимир Мазур выделил 100 млн рублей на ремонт участка трассы Томск-Самусь.