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Общество20 сентября 2022 10:28

Движение на дороге Томск-Самусь временно ограничат с 21 сентября

Точный период ограничений пока неизвестен
Алёна ГОЛЕВА
Точный период ограничений пока неизвестен

Точный период ограничений пока неизвестен

Фото: Иван Макеев

Пресс-служба администрации Томской области предупреждает об ограничении движения по трассе Томск-Самусь.

"Временная схема движения вводится на период ремонта моста через реку Киргизка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на время работ перекроют две полосы движения по левой проезжей части дороги. Движение транспорта будет осуществляться по правой части дороги по одной полосе в каждом направлении.

Временная схема организации дорожного движения на участке 12,15 13,317 километре по дороге Томск Самусь будет действовать с 21 сентября.

Ранее сообщали, что Владимир Мазур выделил 100 млн рублей на ремонт участка трассы Томск-Самусь.