Владимир Мазур выделил 100 млн рублей на ремонт северского участка трассы Томск — Самусь

Средства на ремонт участка северского участка трассы Томск — Самусь поступят из областного бюджета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур распорядился выделить из областного бюджета 100 млн рублей на ремонт северского участка трассы Томск — Самусь, сообщает пресс-служба администрации региона.

Администрации ЗАТО Северск поручено разработать проектно-сметную документацию до конца 2022 года. Предполагается, что ремонт участка пройдет летом 2023 года после проведения конкурса по определению подрядчика.

«Жители мне не раз жаловались на “убитое” состояние дороги, — пояснил Мазур. — Враз весь ремонт не осилим, начнем с худшего участка — до поворота на село Петропавловка».

Автодорога Томск — Самусь протяженностью 48 км обеспечивает связь населенных пунктов Самусь, Орловка, Петропавловка, Семиозерки и Кижирово с Томском и Северском.