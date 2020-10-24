Поезд «Томич» отменил рейсы в Москву и обратно в ноябре и декабре

Фирменный поезд "Томич" снова приостановил рейсы из Томска в столицу и обратно. Фото: Из открытых источников

В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемической обстановки, изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Как пояснили в РЖД, часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно отменяются. Пассажирам будет предложено совершать поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, купленные на отмененные рейсы.

- Фирменный поезд «Томич» отменяется отправлением из Томска 22, 24, 28, 30 ноября, а также 4 и 6 декабря; отправлением из Москвы - 24, 26, 30 ноября и 2, 6, 8 декабря, - сообщили в пресс - службе РЖД.

В ведомстве уточнили, что порядком возврата билетов и полным списком отменных поездов можно ознакомиться на сайте РЖД.