Новый худрук Томского симфонического оркестра делает ставку на детскую аудиторию. Фото: Томская областная государственная филармония

Художественный руководитель Томского симфонического оркестра Владимир Понькин поделился планами по дальнейшему развитию творческого коллектива. Маэстро дал понять, что в своей работе собирается уделить особое внимание детской аудитории.

Главным новшеством в работе оркестра станет учебная площадка для талантливых молодых дирижеров, которую планируется создать на базе Томской филармонии. Работая с молодыми специалистами, оркестр получит возможность улучшить свою игру и разнообразить репертуар. Кроме того, юные любители музыки из Томска смогут посещать репетиции оркестра, а некоторые из них попробуют себя и за дирижерским пультом.

"Я хочу, чтобы детская аудитория начинала ходить на симфонические концерты с четырех лет. Это "чистый лист", на котором можно рисовать прекрасные образы. Я уже испытал приемы знакомства с симфонической музыкой через дирижирование, и они очень успешны", — приводит слова Понькина пресс-служба администрации.

Напомним, Владимир Понькин возглавил Томский симфонический оркестр 1 сентября, заменив в должности худрука Михаила Грановского.