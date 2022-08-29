Михаил Грановский покинет пост худрука Томского симфонического оркестра. Фото: Игорь Волк.

Томский академический симфонический оркестр объявил об уходе Михаила Грановского, последние четыре года занимавшего пост художественного руководителя и главного дирижера оркестра, сообщает пресс-служба Томской филармонии.

С 1 сентября оркестр возглавит народный артист России, уроженец Иркутска Владимир Понькин. Уход Грановского с поста связан с истечением контракта. Накануне дирижер поблагодарил томскую публику в соцсетях и отметил, что не прощается с городом.

До недавнего времени маэстро Понькин, один из ведущих дирижеров России, был главным дирижером и худруком Кубанского симфонического оркестра. В разные годы он возглавлял Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр, Российский государственный симфонический оркестр кинематографии, Краковский филармонический оркестр, национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова. Кроме того, дирижер преподает в Московской консерватории имени П. И. Чайковского.

«Мы благодарны Михаилу Грановскому за тот путь, который оркестр прошел под его руководством. Сыграно огромное количество новых для Томска сочинений, открыты новые композиторские имена, проведены гастроли в Москве и Санкт-Петербурге. Пришло время новых вершин и для маэстро, и для Томской филармонии. Уверена, у Михаила Григорьевича большое творческое будущее, а филармония свой путь продолжит с новым руководителем коллектива», — говорит директор Томской филармонии, Наталия Чабовская.