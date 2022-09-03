В Томске возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности годовалому ребенку

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В Томске полиция подтвердила инцидент, в котором годовалый мальчик лишился пальцев из-за неосторожности матери. В дежурной части журналисту "КП-Томск" рассказали, что было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности годовалому ребенку.

"В отношении фигуранта 1982 года рождения дознавателями ОМВД России по Томскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - сказали в региональном УМВД.

В полиции уточнили, что в дежурную часть по Томскому району поступило сообщение от медицинского работника о том, что в приемное отделение доставлен мальчик 2021 года рождения «с травмами руки».

Напомним, что в Томске годовалому ребенку оторвало палицы в мясорубке. Мать ребенка делала кабачковую икру и не заметила, как малыш засунул пальцы в мясорубку.