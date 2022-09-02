В Томске годовалому ребенку отрубило пальцы мясорубкой

Фото: Алена Мищенко\"АиФ-Томск".

В Томске годовалому ребенку оторвало палицы в мясорубке. Мать ребенка делала кабачковую икру и не заметила, как малыш засунул пальцы в мясорубку, сообщает telegram-канал "SHOT".

Уточняется, что 40-летняя томичка делала заготовки на зиму пока ее сын играл на кухне возле стола. Женщина рассказала полицейским, что закидывала кабачки в электрическую мясорубку и на момент отлучилась от рабочего места. Томичка утверждает, что выключила мясорубку, но из розетки вилку не вытаскивала. Уже через минуту из коридора она якобы услышала, как прибор включается и прибежала обратно. В тот момент ребенок уже стоял возле мясорубки и опускал туда руку. Вместе с отцом ребенка они начали доставать руку из прибора и сразу же вызвали скорую.

После того, как томичка извлекла из мясорубки пальцы, она отвезла их вместе с ребенком в больницу, где ему пришили обратно фаланги.

Отмечается, что семья, в которой произошел инцидент, благополучная. Родители с пятью детьми живут в двухэтажном доме и на учете нигде не состоят. Сейчас в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".