Томские ученые создали инфракрасные обогреватели из составляющих для ракет

При разработке использовались только отечественные комплектующие Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Мощные инфракрасные обогреватели разработали исследователи из Томского научного центра (ТНЦ СО РАН). Они экономичнее аналогов — работают вдвое мощнее при том же расходе топлива, и абсолютно импортонезависимы.

В основе обогревателя лежит инфракрасная горелка с внутренним режимом горения, созданная из интерметаллидов на основе никеля и алюминия. Раньше такие материалы использовали в ракетостроении и авиации, томичи первыми решили использовать материалы для бытовых нужд. Интерметаллиды обеспечивают стабильное сжигание газа во внутреннем режиме горения, что и увеличивает мощность обогревателя — от 5 до 30 кВт. Этого количества достаточно, чтобы обогреть коттедж площадью 500 кв. м.

Уровень вреда экологии соответствует не только российским, но и китайским столичным нормам, которые считаются одними из самых строгих среди других стран.

Ученые уже договорились о поставках обогревателей некоторым предприятиям малого и среднего бизнеса. Среди потенциальных сфер применения выделяюсь обогрев строительных объектов и судоремонтных верфей.

Ранее «КП-Томск» писала о разработке ученых из ТГУ — синтезе компонента, который может заменить импортный ингредиент зубной пасты.