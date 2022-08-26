Химики из ТГУ создали замену импортному компоненту зубной пасты

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Химики Томского государственного университета предложили российским производителям способ синтеза силикагеля, который добавляется в зубные пасты для придания ей нужной консистенции и очищающего действия, — сообщается на сайте ТГУ. В ближайшее время разработку томичей протестирует один из крупнейших российских производителей зубной пасты.

По данным маркетинговых исследований, проведенных ТГУ и ИХТЦ, силикагель или оксид кремния — один из самых востребованных компонентов.

«Существуют его разные формы и разные области применения. Например, при производстве шин он используется для улучшения сцепления с дорожным полотном, а в составе красок и лакокрасочных изделий улучшает теплоизолирующие и шумоизолирующие свойства, химическую и термическую устойчивость. При производстве косметики и зубной пасты силикагель выступает как регулятор вязкости, плюс к этому обеспечивает абразивный эффект пастам, то есть от него во многом зависит качество очищения эмали», — говорит один из разработчиков, старший научный сотрудник лаборатории каталитических исследований ХФ ТГУ Григорий Мамонтов.

Раньше российские производители использовали импортный силикагель. Теперь они могут использовать взамен зарубежного компонента продукт, произведенный в России. У химиков ТГУ большой научный задел в разработке новых технологий синтеза химических веществ с требуемыми характеристиками. В том числе силикагеля и материалов на его основе, которые можно использовать взамен импортных — раньше в производстве использовали только силикагель из-за рубежа.

ТГУ развивает направление силикагелей и в других областях, например, его синтез с использованием дешёвого сырья (креймнийсодержащих отходов или диатомита — панцирей диатомовых водорослей). Технология получила золотую медаль на международной выставке «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции (Hi-Tech) – 2022» в Санкт-Петербурге. Также ученые химического факультета ТГУ синтезировали диоксид кремния со свойствами, необходимыми для производства автомобильных шин.