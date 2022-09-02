Инвалиду в Томской области предоставили непригодное для жизни жилье

Фото: группа ВК "Следственное управление СК РФ по Томской области"

В Томской области расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов местного самоуправления Бакчарского района при предоставлении жилья, — сообщает Следственное управление СК РФ по Томской области.

По предварительным данным, инвалиду и члену его семьи из села Богатыревка администрация Высокоярского сельского поселения в июле 2021 года предоставила аварийное жилье.

Следственное управление провело личный прием потерпевших, выехало на место и оценило состояние помещения. По факту халатности должностных лиц органов местного самоуправления возбуждено уголовное дело, ход которого контролирует руководство следственного управления.

По статье 293 УК РФ халатное поведение, повлекшее за собой причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и интересов граждан, наказывает штрафом, обязательными либо исправительными работами или арестом до трех месяцев.

Также сегодня, 2 сентября, стало известно о двух девушках, ограбивших пенсионерку в Томске. Подозреваемых разыскивает полиция.