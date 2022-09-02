Из квартиры томской пенсионерки неизвестные украли 615 тысяч рублей

Полиция подозревает двух томичек в краже 615 тысяч рублей у пенсионерки. Фото: УМВД России по Томской области.

В отделение полиции Ленинского района поступило заявление от томской пенсионерки, она сообщила, что в ее квартиру на ул. 79-ой Гвардейской Дивизии проникли неизвестные и украли более 615 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Полиция подозревает двух девушек и сообщает о приметах разыскиваемых:

Приметы первой девушки: рост около 160 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы. Была одета в черный спортивный костюм, темные ботинки.

Приметы второй девушки: рост 160-165 сантиметров, карие глаза, темные волосы. Была одета в голубое платье.

Полиция подозревает двух томичек в краже 615 тысяч рублей у пенсионерки. Фото: УМВД России по Томской области.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража» и просит томичей, которые узнали девушек, обратиться в полицию по телефону: по телефонам 02, 102 (с мобильного) или 8-(3822)-795-802, 8-913-119-60-00.