Путин поддержал строительство третьего моста в Томске

Фото: телеграм-канал "Владимир Мазур"

Президент РФ утвердил список поручений по развитию региона до 2027 года, — заявил в своем телеграм-канале врио губернатора Томской области Владимир Мазур. Среди утвержденных задач есть строительство нового моста через Томь.

«Также там и строительство многопрофильной детской больницы с консультативной поликлиникой, и создание новых школьных мест! Поздравляю, дорогие друзья! Это хорошая новость для всех нас!», — добавил глава Томской области.

До 1 октября ответственные лица — Владимир Мазур и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, должны предоставить отчет об источниках финансирования для реализации поручений.

Кроме Томской области, в списке фигурируют Рязанская, Кировская и Ярославская области.

Также сегодня в Томской области Владимир Мазур открыл завод по производству деревянных плит OSB. Ранее на одной из встреч с главой региона Путин попросил обратить особое внимание на проблему ВИЧ.