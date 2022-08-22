Путин попросил Мазура обратить особое внимание на проблему ВИЧ в Томской области

Путин попросил Мазура обратить особое внимание на проблему ВИЧ. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром.

Президент обсудил с врио губернатора ряд вопросов. В частности, попросил уделить особое внимание проблеме ВИЧ в регионе. Мазур в свою очередь обратил внимание Владимира Путина на необходимость строительства детской больницы в районе ОКБ, рассказал о реконструкции взлетно-посадочной полосы в томском аэропорту, отметил необходимость развития особой экономической зоны.

Также Владимир Мазур попросил помощи в строительстве третьего моста через Томь, который необходим для предстоящего строительства кампуса.

Что касается школ, то глава региона доложил президенту, что региону необходимо строительство 16 школ, чтобы все дети учились в первую смену.