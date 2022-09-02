Директора сети частных детсадов обвинили в краже 6 миллионов из томского бюджета

Руководитель сети детских садов получал субсидии на несуществующие поставки товаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский районный суд г. Томска рассмотрит дело в отношении 43-летнего директора сети частных садов по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, в 2018-2019 гг. директор предоставлял в департамент сфабрикованные документы о якобы произведенных поставках товарно-материальных ценностей для нужд детского сада и получил из местного бюджета 6 миллионов рублей за счет субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспечением получения школьного образования.

После предъявления обвинения директор возместил бюджету города большую часть средств.

Ранее прокуратура Кривошеинского района обвинила 29-летнего местного жителя в нападении на пенсионера.