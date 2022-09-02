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Общество2 сентября 2022 9:43

Директора сети частных детсадов обвинили в краже 6 миллионов из томского бюджета

Руководитель сети детских садов получал субсидии на несуществующие поставки товаров
Кирилл Гостев
Руководитель сети детских садов получал субсидии на несуществующие поставки товаров

Руководитель сети детских садов получал субсидии на несуществующие поставки товаров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский районный суд г. Томска рассмотрит дело в отношении 43-летнего директора сети частных садов по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, в 2018-2019 гг. директор предоставлял в департамент сфабрикованные документы о якобы произведенных поставках товарно-материальных ценностей для нужд детского сада и получил из местного бюджета 6 миллионов рублей за счет субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспечением получения школьного образования.

После предъявления обвинения директор возместил бюджету города большую часть средств.

Ранее прокуратура Кривошеинского района обвинила 29-летнего местного жителя в нападении на пенсионера.