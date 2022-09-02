Житель Томской области пытался задушить пенсионера подушкой за отказ в займе денег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Кривошенского района Томской области обвиняет 29-летнего местного жителя в разбойном нападении на пенсионера, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в июле 2022 года ранее неоднократно судимый за кражи и грабеж мужчина пришел в гости к пенсионеру, которому по хозяйству помогала его мать. Во время разговора визитер стал попросить пенсионера дать ему в долг деньги, но получил отказ. Молодой человек дождался, пока хозяин дома уснет, вернулся и начал искать деньги.

В это время пенсионер проснулся, тогда мужчина начал его душить подушкой. Пенсионер был вынужден рассказать, где лежат деньги. Мужчина похитил более 8 тысяч рублей и попросил вызвать полицию через 20 минут после ухода, после чего скрылся с места преступления.

Уголовное дело будет рассматриваться в Кривошеинском районном суде. Мужчине грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.