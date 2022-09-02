В Томске 2 сентября в ДТП на Нахимова пострадали два человека

В Томске в пятницу, 2 сентября, в ДТП на Нахимова пострадали два человека. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Ипсум» выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество двигающемуся автомобилю «Лада Гранта» и совершил столкновение", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в результате аварии водитель и пассажир иномарки доставлены для осмотра в медицинское учреждение.

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