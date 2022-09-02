Появилось видео ДТП с трамваем по улице Салтыкова-Щедрина в Томске

Из-за аварии встало движение трех трамвайных маршрутов. Фото: предоставлено участником аварии

В паблике «Регион-70 Томск» появилось видео ДТП с участием автомобиля и трамвая, из-за которого 1 сентября было нарушено движение трамваев в городе. Кадры предоставил владелец авто.

По словам водителя, его автомобиль марки Mitsubishi заглох при пересечении трамвайных путей, а водитель трамвая не предпринимал попыток затормозить вплоть до момента столкновения. Управление ГИБДД по Томской области устанавливает детали аварии.

По статистике Госавтоинспекции, за семь месяцев 2022 года в России водители трамваев оказались виновниками 7 ДТП, в которых погибли семь человек, еще трое получили ранения. В Томской области за этот период, а также и в 2021 году не произошло ни одного ДТП по вине водителей трамваев.

Напомним, что в связи с проведением велогонки 3 сентября в Томске приостановят движение четырех троллейбусных маршрутов.