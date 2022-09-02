Житель Кедрового Томского района украл пожертвования из церкви ради выпивки Фото: ИВАНОВА Диана

Кедровский городской районный суд Томской области приговорил 31-летнего местного жителя к 2 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба томской прокуратуры.

В марте 2022 года обвиняемый ночью проник на автозаправочную станцию и похитил из кассы около 5 тысяч рублей. Той же ночью он пробрался в церковь, откуда похитил 54 тысячи рублей, вскрыв ящик для пожертвований. Украденные деньги мужчина потратил на личные нужды, в том числе приобретение спиртных напитков.

Во время судебного процесса государственный обвинитель обратил внимание, что обвиняемый был ранее судим и приговорен к условному сроку. Суд с данной позицией согласился и вынес обвинительный приговор по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение».

Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.

Ранее Тегульдетский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, укравшего телевизор и цифровую приставку у своей соседки.