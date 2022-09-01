Житель Томской области украл у соседки телевизор с приставкой

Томич пробрался в дом и выкрал телевизор вместе с дополнительным оборудованием Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тегульдетский районный суд Томской области признал 56-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, — сообщает прокуратура Томской области. Подсудимый обвиняется в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище.

Судом установлено, что инцидент произошел в мае. Тогда у мужчины перестала работать цифровая приставка для телевизора, и он решил воспользоваться оборудованием своей молодой соседки. Воспользовавшись ее отъездом в Томск, мужчина проник в дом к пострадавшей и похитил приставку вместе с телевизором.

Подсудимый возместил материальный вред и совершает преступление впервые, поэтому суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

Также сегодня стало известно, что за свои деяния ответит новосибирец, оставивший несколько поселков в Томской области без света.