Движение общественного транспорта в Томске 3 сентября ограничат из-за проведения велогонки

Проспект Ленина от ул. Учебной до площади Ленина перекроют Фото: Артем КИЛЬКИН

В центре Томска 3 сентября пройдет велогонка Terra Siberia Tour. В связи с проведением заезда четыре троллейбусных маршрута в субботу будут закрыты, сообщает томское трамвайно-троллейбусное управление.

Для проведения гонки перекроют проспект Ленина от ул. Учебной до площади Ленина, а также участки улиц по маршруту проспект Ленина — ул. Усова — ул. Советская — ул. Кирова — проспект Ленина.

С 6:00 до 14:30 будут закрыты троллейбусные маршруты №№2, 3 и 6, как и маршрут №1 — он откроется на час позже, в 15:30. Движение маршрутов троллейбусов №№5 и 7 не изменится.

Движение автобусов маршрутов, проезжающих по проспекту Ленина, будет организовано по параллельным улицам, согласно информации Центра организации и контроля пассажироперевозок.

Велогонка Terra Siberia Tour пройдет в формате двух заездов. Заезд на 70 км стартует в 9:00, смешанный заезд на 35 и 14 км — в 12:30. Движение по круговой трассе длиной 7 километров организовано против часовой стрелки. Старт и финиш гонки — напротив здания главного корпуса ТПУ.