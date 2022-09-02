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Общество2 сентября 2022 3:11

Движение общественного транспорта в Томске 3 сентября ограничат из-за проведения велогонки

Проспект Ленина от ул. Учебной до площади Ленина перекроют
Кирилл Гостев
Проспект Ленина от ул. Учебной до площади Ленина перекроют

Проспект Ленина от ул. Учебной до площади Ленина перекроют

Фото: Артем КИЛЬКИН

В центре Томска 3 сентября пройдет велогонка Terra Siberia Tour. В связи с проведением заезда четыре троллейбусных маршрута в субботу будут закрыты, сообщает томское трамвайно-троллейбусное управление.

Для проведения гонки перекроют проспект Ленина от ул. Учебной до площади Ленина, а также участки улиц по маршруту проспект Ленина — ул. Усова — ул. Советская — ул. Кирова — проспект Ленина.

С 6:00 до 14:30 будут закрыты троллейбусные маршруты №№2, 3 и 6, как и маршрут №1 — он откроется на час позже, в 15:30. Движение маршрутов троллейбусов №№5 и 7 не изменится.

Движение автобусов маршрутов, проезжающих по проспекту Ленина, будет организовано по параллельным улицам, согласно информации Центра организации и контроля пассажироперевозок.

Велогонка Terra Siberia Tour пройдет в формате двух заездов. Заезд на 70 км стартует в 9:00, смешанный заезд на 35 и 14 км — в 12:30. Движение по круговой трассе длиной 7 километров организовано против часовой стрелки. Старт и финиш гонки — напротив здания главного корпуса ТПУ.