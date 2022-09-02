В Октябрьском районе Томска ночью загорелся завод «Монолит-строй»

Возгорание произошло на предприятии «Монолит-строй». Фото: пресс-служба ГУ МЧС Томской области

Поздно вечером 1 сентября на территории предприятия «Монолит-строй» в Томске произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Предприятие известно под брендом «Латат». Горели производственные помещения завода по адресу Кузовлевский тракт, 4, строение 2.

Сообщение о пожаре поступило в 23:12, сотрудники пожарной охраны прибыли на место в 23:22. В 23:37 по местному времени пожару был присвоен ранг второй (повышенной) степени опасности, в связи с чем были вызваны дополнительные расчеты. В 23:58 пожар был локализован на площади 150 кв. метров. Сообщение о ликвидации пожара поступило в 00:32 2 сентября.

По данным МЧС, в тушении пожара были задействованы 57 человек и 17 единиц техники.

Днем ранее сообщалось, что 48 томских пожарных отправили в Рязанскую область для помощи в тушении лесных пожаров.