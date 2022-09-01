Томские пожарные помогут своим коллегам с тушением возгораний в лесах Рязани

Томские сотрудники авиабазы будут участвовать в ликвидации лесных пожаров в Рязанской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Томские сотрудники авиабазы будут участвовать в ликвидации лесных пожаров в Рязанской области. Профессиональные лесные пожарные будут помогать коллегам бороться с огнем, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Сегодня, 1 сентября, спецбортом МЧС России Ил-76 в Рязанскую область на помощь в тушении лесных пожаров вылетели 48 томских десантников", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что накануне с просьбой усилить группировку авиапожарных к врио губернатора Томской области Владимиру Мазуру обратился губернатор Рязанской области Павел Малков. Теперь специалисты из Томского, Батуринского, Зырянского, Верхнекетского и Бакчарского авиаотделений будут помогать коллегам бороться с огнем в условиях объявленного режима ЧС.

Отметим, что в этом году томская группировка из 25 человек в течение 10 дней работала в Ханты-Мансийском автономном округе. Авиапожарные были задействованы на тушении трех крупных пожаров.