Житель Новосибирской области ответит в суде за обесточивание десяти томских поселков

Фото: УМВД России по Томской области

Завершено расследование уголовного дела, по материалам которого 36-летний житель Новосибирской области обвиняется в обесточивании десяти населенных пунктов Шегарского района, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По версии следствия, в конце июля 2022 года в селе Бактат Шегарского района житель Новосибирска несколько раз выстрелил по изоляторам линии электропередач, в результате чего произошел обрыв проводов в пролетах опор, и десять населенных пунктов остались без электричества. Материальный ущерб электросетевой организации превысил 40 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассматриваться в Шегарском мировом суде.