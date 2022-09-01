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Общество1 сентября 2022 4:05

Житель Новосибирской области ответит в суде за обесточивание десяти томских поселков

Уголовное дело направлено в суд
Екатерина Горникова
Фото: УМВД России по Томской области

Фото: УМВД России по Томской области

Завершено расследование уголовного дела, по материалам которого 36-летний житель Новосибирской области обвиняется в обесточивании десяти населенных пунктов Шегарского района, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По версии следствия, в конце июля 2022 года в селе Бактат Шегарского района житель Новосибирска несколько раз выстрелил по изоляторам линии электропередач, в результате чего произошел обрыв проводов в пролетах опор, и десять населенных пунктов остались без электричества. Материальный ущерб электросетевой организации превысил 40 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассматриваться в Шегарском мировом суде.