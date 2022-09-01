Томичам напомнили о перекрытии улиц на время воскресного шествия ТПУ

Шествие сотрудников и студентов ТПУ пройдет 4 сентября Фото: Ксения Высотина

Пресс-служба администрации г. Томска напомнила томичам в соцсетях, что в воскресенье, 4 сентября, некоторые участки улиц на юге города будут перекрыты в связи с шествием сотрудников и студентов ТПУ.

Участки улиц по маршруту ул. Вершинина от ул. Усова — проезд Вершинина — ул. Ф. Лыткина — ул. 19 Гв. Дивизии до стадиона «Политехник» будут перекрыты с 12 до 14 часов.

Не исключена задержка движения автобусов маршрутов № 4, 19, 26, 29, 30/33, 53, 118, 130, 309, 442 и 443 при движении по улицам Учебной, Нахимова, Вершинина, Ф. Лыткина, 19 Гв. Дивизии, а также по проезду Вершинина. Задержка может составить от 5 до 10 минут.

Граждан просят учитывать информацию о перекрытии улиц при планировании поездок.

Напомним, перекрытие движения по ул. Алтайской продлено до 3 сентября в связи с продолжающимся ремонтом теплотрассы.