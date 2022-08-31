Сроки окончания работ на улице Алтайской в Томске вновь перенесли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба администрации города Томска сообщила о продлении перекрытия участка на улице Алтайской от ул. Л. Толстого до ул. Колхозной в связи с ремонтом теплотрассы. Новый срок окончания работ — до 24:00 3 сентября.

Движение по данному участку должно было возобновиться в понедельник, 29 августа. Ранее сроки окончания работ уже переносились на 31 августа, однако ремонт еще продолжается, что побудило власти города вновь отодвинуть ввод участка дороги в эксплуатацию.

Томичам напоминают, что до окончания работ движение транспорта будет осуществляться по временным знакам дорожного движения. Кроме того, продлевается движение автобусов маршрутов №№ 23, 26, 36, 37 по измененной схеме — от остановки пр. Комсомольский – ул. Сибирская – ул. Колхозная – ул. Алтайская – далее по маршруту.

Жителей города просят учитывать эту информацию при выборе маршрутов движения.