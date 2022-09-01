Заслуженный врач Томска Альбина Помогаева прекратила голодовку из-за возраста

Фото: "Mash Siberia".

В Томске заслуженный врач Альбина Помогаева прекратила голодовку из-за возраста. Прокуратура и следственный комитет никак не отреагировали на голодовку женщины, сообщает издание "АиФ-Томск", ссылаясь на дочь женщины.

Напомним, как Альбина Помогаева, заслуженный врач РФ, врач-педиатр, объявила голодовку. Тогда сообщалось, что женщина просит вернуть ей купленную более десяти лет назад квартиру.

«Она уже прекратила голодовку из-за возраста. Теперь понемножечку ест. Ни прокуратура, ни следственный комитет не заинтересовалась. От правоохранительных структур не было никакого отклика», - рассказала дочь Альбины Помогаевой.

Она также добавила, что когда пенсионерка попала на комиссию генпрокуратуры, которая приезжала в Томск. Семья ждала документы по итогам комиссии. Однако им пришла отписка от инспектора.

«Пришла стандартная отписка от инспектора. Мы собираемся подавать кассацию и оспаривать решение областного суда», - добавила дочь.

В прокуратуре журналистам отказались отвечать на вопросы.