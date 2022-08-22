Томичка Альбина Помогаева объявила голодовку из-за жилищной проблемы. Фото: телеграм-канал "Милый Томск".

Альбина Помогаева, заслуженный врач РФ, врач-педиатр, объявила голодовку, об этом стало известно из телеграм-канала «Милый Томск».

Заслуженный врач России 76-летняя Альбина Помогаева объявила голодовку, женщина просит вернуть ей купленную более десяти лет назад квартиру, сообщает «АиФ-Томск».

По данным издания, томичка купила квартиру в 2008 году. Женщина продала аварийное жилье и купила квартиру в строящемся доме. Жилье длительное время не сдавалось, тогда глава ТСЖ стал собирать деньги с собственников долгостроя — по 2 тысяч рублей за квадрат. Томичка деньги сдавать не стала и лишилась недвижимости. С 2011 года Помогаева пытается добиться возбуждения уголовного дела.

«Она уже больше 10 лет ходит со своей проблемой, и никто не видит состава преступления. Мою мать оставили без квартиры», — сообщила изданию дочь Валентина Помогаева на вопрос о причинах объявления голодовки.

Сейчас Альбина Помогаева хочет добиться возбуждения и рассмотрения уголовного дела.

По словам Валентины, в квартире сменили замок, в подъезде установили входную дверь, и ее мать не смогла попасть в квартиру. Там были личные вещи, которые так никто и не вернул.

Заслуженный врач, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, объявила голодовку. Неясно, как это может отразиться на ее здоровье.

«Я не знаю, выдержит ли мама голодовку. Ее до этого довели. Сколько она может обивать пороги? Она больше 10 лет ходит по этим инстанциям», — рассказывает Валентина Помогаева.

В конце июля Альбина Помогаева попала на прием к комиссии из нескольких человек, когда в Томск приезжал генпрокурор Игорь Краснов. Рассмотрев дело, комиссия увидела состав преступления, но итоговые документы томичка пока не получила.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что разбираются в ситуации.