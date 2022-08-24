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Происшествия24 августа 2022 3:09

Житель Новосибирска оставил 15 томских поселков без света

Полиция возбудила уголовное дело
Екатерина Горникова
Житель Новосибирска оставил 15 томских поселков без света. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Житель Новосибирска оставил 15 томских поселков без света. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Полиция нашла хулигана, оставившего без света 15 поселков в Томской области, им оказался 36-летний житель Новосибирска, который решил пострелять в опоры линии электропередач, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Напомним, инцидент произошел в селе Бактат 4 августа. Неизвестный человек повредил участок линии электропередач, расположенный в селе Баткат, в результате чего не менее 15 населённых пунктов Шегарского и Бакчарского района остались без электричества.

Полицейские выехали на место и обнаружили на опорах ЛЭП огнестрельные отверстия, а на земле патроны. Правоохранителям удалось оперативно установить личность подозреваемого, им оказался 36-летний житель Новосибирска. Мужчина приехал в гости, несколько раз выстрелил по ЛЭП и скрылся.

Полицейские изъяли ружье, подозреваемого привлекут к ответственности за незаконное хранение оружия, возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения».