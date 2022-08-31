Завершается прием фотографий на конкурс «Итоги уходящего лета». Фото: Ксения Высотина

Завершается прием фотографий для конкурса «Итоги уходящего лета», еще есть время, чтобы покопаться в архивах и выудить одну-единственную фотографию, которая сможет побороться за победу в онлайн-голосовании, которое стартует уже завтра, 1 сентября.

Пришло время рассказать о призах. Три участника, которые наберут больше всего голосов в онлайн-голосовании, получат сертификаты на 1500 от сервиса доставки «Время пирогов» и подарочные сертификаты на 1000 рублей в школу английского языка Home English Club («Хоум Инглиш Клаб»). Также редакция «КП-Томск» и спонсоры конкурса определят еще шесть победителей, которые получат подарочные сертификаты призы в школу английского языка Home English Club («Хоум Инглиш Клаб»).

Напомним, фотографии для участия в фотоконкурсе «Итоги уходящего лета» нужно присылать на электронную почту TOMSK@PHKP.RU с пометкой «На конкурс». Принимаются фотографии детей от 0 до 16 лет, в кадре должен быть ребенок и узнаваемое место в Томске. В конкурсе принять участие могут только томичи или жители региона, которые смогут самостоятельно забрать призы. Родители или официальные представители ребенка, отсылая детскую фотографию автоматически соглашаются на ее размещение на сайте «КП-Томск» на странице конкурса. Голосование завершится 3 сентября, итоги будут подведены в понедельник, 5 сентября. И не забывайте указывать имя и фамилию ребенка, чтобы мы знали, кому вручать призы.