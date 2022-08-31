Что томичи могут подарить учителям на 1 сентября вместо цветов

Рассказываем, как сделать ваш подарок не только приятным, но и полезным Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самым популярным подарком на 1 сентября остается букет цветов, однако зачастую родители и ученики хотят подарить преподавателю что-то более полезное. «MK в Томске» составил список подарков, которые могут заменить цветы на День знаний.

Набор шоколада, чая или кофе

Многие компании предлагают такие наборы в подарочном оформлении к Дню знаний. В шоколаде содержится аминокислота триптофан которая превращается в организме в «гормон счастья» — серотонин. Чем выше в шоколаде содержание какао, тем эффективнее он восстанавливает уровень серотонина.

Лазерная указка

Удобная альтернатива классической школьной указке. При покупке обратите внимание на дальность работы луча — лучше всего, если он достает с задних парт до классной доски. Особенно оценят такой подарок учителя-владельцы кошек.

Ежедневник

Простой и полезный подарок, который поможет учителю лучше организовать свою работу с подопечными и не упускать из виду текущие задачи.

Плед

Согреет прохладной томской осенью и оставит воспоминания о вас на годы вперед.

Подарочный сертификат

Почти все магазины предлагают такие сертификаты. Примите во внимание номинал сертификата и ассортимент магазина, а также сферу интересов педагога — не зазорно даже связаться с ним и спросить напрямую.

Набор цветных ручек

Наука колористика утверждает, что использование двух-трех цветов при составлении заметок помогает работе памяти. Особенно пригодится такой подарок молодым педагогам.