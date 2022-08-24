Томские флористы рекомендуют дарить учителям не вызывающие аллергию цветы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К 1 сентября многие родителей, чьи дети ходят в школу, задаются вопросами, что подарить классному руководителю на День знаний. «МК-Томск» составил топ-3 презентов, которые дарят учителям томичи.

На первом месте традиционные букеты. Причем флористы рекомендуют выбирать цветы без запаха, так как они не вызывают аллергии. Это орхидеи, альстромерии, тюльпаны, нарциссы. А лилии, каллы, хризантемы и маргаритки вместо радости от подарка могут вызвать аллергию. Можно подарить букет из 25 белых роз или нескольких гортензий. Для учителя также подойдут композиции из нескольких видов растений, например, из георгинов и астр с классическими осенними сочетаниями оранжевого и желтого. Цена букета для педагога начинается от 1500 рублей.

На втором месте пенобоксы, это фигурные коробки из пенополистирола для цветов, туда же можно положить сладости, чай или что-то еще. Материал, из которого сделаны пенобоксы, не пропускает влагу и не выделяет вредных веществ, поэтому безопасен. Такие коробки выпускают в различных формах: в виде глобуса, пони, цифр, букв. Стоят они от 1200 рублей, цена зависит от формы, размера и наполнения.

На третьем месте съедобные букеты, они также представлены в разных вариациях. Например, букет с корюшкой стоит чуть меньше, чем, например, букет с сырным ассорти. Фудфлористы однозначно не рекомендуют приобретать рыбный букет в подарок педагогу. Стоимость таких презентов начинается до 2 тысяч рублей.

Напомним, два томских благотворительных фонда проводят акции, которые подразумевают преподнести в качестве подарка классному руководителю один букет от класса, а сэкономленные деньги передать на благотворительность для больных детей.